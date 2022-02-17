VR-эксперт Картинцев оценил введение налога для игровых компаний

Эксперт в вопросах виртуальной реальности Сергей Картинцев оценил план правительства ввести налог для игровых компаний, вроде PlayStation Store, Xbox Games Store, Epic Games. Об этом сообщила Pravda.Ru.

По его мнению, это поможет развивать отечественные киберспорт и игры. Он отметил, что налог составит около 5%.

«Эти 5% будут, естественно, переложены на пользователей. Но это не сыграет ключевую роль, поскольку игры в РФ стоят дешевле, чем аналогичные продукты в Европе и США», — считает Картинцев.