Мир 28 ноября 2023, 22:31 «Вполголоса, с опаской». Страны НАТО признали провал контрнаступления ВСУ Сийярто: страны НАТО тихо и с опаской признали провал контрнаступления ВСУ РИА «Новости»

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Результаты украинского контрнаступления сильно отличаются от прежних ожиданий, потому что обстановка на поле боя осталась прежней, ВСУ так и не смогли прорвать оборону российских войск. Именно это признали главы МИД стран НАТО, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в соцсети Facebook*.

«С начала украинского контрнаступления больших изменений на поле боя не произошло, никакого прорыва тоже. Это многие признали. Вполголоса, с опаской, но признали», — сказал он.

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Сийярто отметил, что «подавляющее большинство» на мероприятии старались избегать вопроса по Украине в своих выступлениях. Когда один из дипломатов начала говорить о возможной победе ВСУ на поле боя, его попытку «изолировали».

Ранее жители Украины рассказали журналистам Bloomberg, что устали от конфликта и разочарованы результатами украинского контрнаступления. По их словам, страну охватило чувство уныния.

*Соцсеть Facebook запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.