Цена нефти Brent превысила 67 долларов за баррель впервые за год

Нефть эталонного сорта Brent впервые за год достигла стоимости выше 67 долларов за баррель. Об этом стало известно из данных лондонской биржи ICE.

Нефть марки Brent впервые с января 2020 года поднялась до 67,2 долларов за баррель. При этом нефть американской марки WTI подорожала до 63,07 долларов з баррель — на 2,27%.

Цены на нефть начали подниматься с ноября прошлого года. Этому способствовали сильные морозы, которые пришли в северное полушарие — из-за них производство нефти снизилось на 3,5 миллиона баррелей в сутки в США и на 44 тысячи баррелей в сутки в России.

В результате в феврале с рынка было убрано 12 миллионов баррелей в сутки — вместе с сокращениями ОПЕК+ и дополнительным снижением производства Саудовской Аравией на 1,425 миллиона баррелей. Всего в мире нефть производится в количестве около 88 миллионов баррелей в день, при этом спрос составляет примерно 91 миллион баррелей ежедневно.

Из-за имеющегося дефицита нефти в три миллиона в день, участники сделки ОПЕК+ во время очередного заседания, которое состоится 3–4 марта, могут принять решение о некотором увеличении производства в апреле. В то же время закончатся обязательства Саудовской Аравии и ее партнеров по ОПЕК по дополнительному сокращению производства. Эти факторы могут оказать влияние на резкую коррекцию цены барреля.