Впервые за 8 лет в рейтинге богатейших мертвых знаменитостей сменился лидер

Журнал Forbes обновил рейтинг самых богатых умерших знаменитостей. В этом году его впервые за восемь лет не возглавил американский певец Майкл Джексон. Он был лидером с 2013 по 2020 год. Но на этот раз оказался только третьим.

Первое место отдали британскому писателю Роальду Далю, создавшему повести «Чарли и шоколадная фабрика» и «Матильда». Авторы рейтинга пояснили, что это связано со сделкой Netflix и компании Roald Dahl Story Company. Стриминговый сервис за 684 миллиона долларов купил права на экранизацию произведений Даля.

На втором месте — певец Принс с состоянием 120 миллионов долларов. Джексон следует за ним с доходом в 75 миллионов долларов. В пятерке лучших также оказались художник-карикатурист Чарльз Шульц и детский писатель Доктор Сьюз. На последнем месте — один из основателей The Beatles, Джон Леннон, с 12 миллионами долларов.

Forbes составляет не только рейтинг с уже умершими знаменитостями. У издания есть и список самых богатых мультипликационных персонажей. Его возглавлял Скрудж Макдак, а у создателя Железного человека Тони Старка было только пятое место.