Впервые за 70 лет в США казнят осужденную на федеральном уровне женщину

В США впервые за почти 70 лет будет казнена женщина. Ее приговорили к высшей мере наказания на федеральном уровне. Осужденная была признана виновной в особо жестоком убийстве беременной женщины.

Как сообщило Associated Press со ссылкой на американский минюст, приговор будет приведен в исполнение 8 декабря в штате Индиана путем введения смертельной инъекции.

Обвиняемую зовут Лиза Монтгомери. Она была осуждена за убийство 23-летней Бобби Джо Стиннетт в декабре 2004 года. Монтгомери задушила Стиннетт, которая в тот момент находилась на восьмом месяце беременности. После этого она похитила ребенка убитой, пытаясь выдать его за собственного.

Адвокаты пытались доказать суду, что Монтгомери страдала от галлюцинаций и псевдоциеза — в этом состоянии женщина ложно находит у себя признаки беременности. К казни женщину приговорили присяжные.

Также Минюст назначил казнь 40-летнего Брэндона Бернарда. Мужчина принимал участие в убийстве двух молодых политиков в 1999 году. Его казнь назначена на 10 декабря.

Власти США в июле возобновили казни на федеральном уровне. С 2003 года действовал неофициальный мораторий — высшая мера наказания применялась только на уровне властей штатов.

Ранее стало известно, что супружеская пара из американского Техаса заставила приемную дочь прыгать на батуте в 43-градусную жару. Это стало наказанием для ребенка — и в итоге убило его. Теперь опекунам грозит смертная казнь.