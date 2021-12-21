Впервые за 40 лет в Финляндии запустили новую АЭС

В Финляндии запустили третий блок атомной электростанции «Олкилуото-3». Об этом сообщил RT со ссылкой на местные СМИ.

ИА НСН написало, что на прошлой неделе было получено разрешение на запуск блока.

«В Финляндии в последний раз новая АЭС вводилась в эксплуатацию более 40 лет назад, а в Европе — около 15 лет назад», — напомнила компания-оператор АЭС Teollisuuden Voima.

Уточняется, что «Олкилуото-3» будет поставлять порядка 14% от общего объема электроэнергии страны после начала регулярной выработки.