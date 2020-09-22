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    22 сентября 2020, 16:34

    Впервые за 40 лет убийца Леннона принес извинения Йоко Оно

    Артур Блянихов

    Марк Чепмен, убивший экс-участника группы The Beatles Джона Леннона 40 лет назад, впервые извинился перед его вдовой Йоко Оно. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на иностранные СМИ.
    Впервые за 40 лет убийца Леннона принес извинения Йоко Оно

    По данным издания, Чепмен назвал свой поступок «довольно жутким и подлым» и объяснил, что убил Леннона, потому что тот был «очень, очень известен».

    «Он был семейным человеком. Он был иконой. <…> А я очень, очень, очень, очень сильно искал славы и был эгоистом», — добавил 65-летний преступник, отметив, что заслуживает смертной казни.

    По его словам, худшее преступление — это то, которое совершенно в отношении невиновного человека.

    Уточняется, что в августе Чепмену отказали в досрочном освобождении в 11-й раз. Он попросил об освобождении два года назад. Отказ объяснили тем, что его выход из тюрьмы будет несовместим с безопасностью и благополучием общества.

    Чепмен убил Леннона 8 декабря 1980 года около дома артиста в Нью-Йорке. В музыканта попало четыре пули из пяти, и он умер на месте. Преступник угодил за решетку на всю жизнь.

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