Впервые за 40 лет убийца Леннона принес извинения Йоко Оно

По данным издания, Чепмен назвал свой поступок «довольно жутким и подлым» и объяснил, что убил Леннона, потому что тот был «очень, очень известен».

«Он был семейным человеком. Он был иконой. <…> А я очень, очень, очень, очень сильно искал славы и был эгоистом», — добавил 65-летний преступник, отметив, что заслуживает смертной казни.

По его словам, худшее преступление — это то, которое совершенно в отношении невиновного человека.

Уточняется, что в августе Чепмену отказали в досрочном освобождении в 11-й раз. Он попросил об освобождении два года назад. Отказ объяснили тем, что его выход из тюрьмы будет несовместим с безопасностью и благополучием общества.

Чепмен убил Леннона 8 декабря 1980 года около дома артиста в Нью-Йорке. В музыканта попало четыре пули из пяти, и он умер на месте. Преступник угодил за решетку на всю жизнь.