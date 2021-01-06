Впервые за 22 года на планете вырос уровень крайней нищеты

Он подчеркнул, что это произошло впервые за 22 года. Виной этому пандемия коронавируса и нестабильная политическая и экономическая ситуация в ряде стран.

«В 2020 году впервые за 22 года произошел рост крайней нищеты. Как ожидается, спад экономической активности в условиях конфликтов приведет к обнищанию дополнительно от 19 до 27 миллионов человек», — отметил Гутерриш.

Он подчеркнул — чтобы разрешить эту проблему, нужно следовать двум принципам: взаимозависимости, без которой не может быть развития мира, и вовлеченности, когда каждый должен приложить усилия для предотвращения и разрешения конфликтов.

Как сообщило ИА Nation News, Гутерриш подчеркнул, что сегодня в мире усиливается гендерное неравенство. По доле работающих женщин, как одного из ключевых факторов для инклюзивного развития, человечество оказалось отброшенным на десятилетия назад.