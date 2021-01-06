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    06 января 2021, 19:00

    Впервые за 22 года на планете вырос уровень крайней нищеты

    Анатолий Минкин

    Общее количество жителей Земли, находящихся на уровне крайней нищеты, в 2020 году выросло. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением на Совете Безопасности ООН выступил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш.
    Впервые за 22 года на планете вырос уровень крайней нищеты

    Он подчеркнул, что это произошло впервые за 22 года. Виной этому пандемия коронавируса и нестабильная политическая и экономическая ситуация в ряде стран.

    «В 2020 году впервые за 22 года произошел рост крайней нищеты. Как ожидается, спад экономической активности в условиях конфликтов приведет к обнищанию дополнительно от 19 до 27 миллионов человек», — отметил Гутерриш.

    Он подчеркнул — чтобы разрешить эту проблему, нужно следовать двум принципам: взаимозависимости, без которой не может быть развития мира, и вовлеченности, когда каждый должен приложить усилия для предотвращения и разрешения конфликтов.

    Как сообщило ИА Nation News, Гутерриш подчеркнул, что сегодня в мире усиливается гендерное неравенство. По доле работающих женщин, как одного из ключевых факторов для инклюзивного развития, человечество оказалось отброшенным на десятилетия назад.