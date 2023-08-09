Мир 09 августа 2023, 09:52 Впервые за 2 года цены в Китае снизились на 0,3% Потребительские цены в Китае снизились на 0,3%, произошла дефляция Unsplash

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Государственное статистическое управление зафиксировало в Китае дефляцию. Впервые за два года потребительские цены снизились на 0,3%, сообщил «Интерфакс».

Аналитики прогнозировали более высокую дефляцию, на уровне 0,4%. Результаты за июль оказались скромнее — 0,3% в годовом выражении. Впервые с февраля 2021 года потребительские цены (индекс CPI) сократились на 0,3%. Цены производителей (индекс PPI) уменьшились на 4,4%.

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Продукты подешевели в среднем на 1,7%, потребительские товары — на 1,3%. Услуги подорожали на 1,2%, а расценки на непродовольственные товары остались прежними. В июне специалисты не фиксировали в Китае ни инфляции, ни дефляции.

В мае Россия стала единственной в Европе страной с продуктовой дефляцией, сообщили «Известия». Цены снизились на 1,12% в годовом выражении. Это связали с хорошим урожаем зерновых, переориентацией поставок и расчетами в нацвалюте.