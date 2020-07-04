Впервые за 11 лет у горы отцов-основателей в США дали салют

7,5 тысячи человек собрались у подножья, чтобы увидеть столь редкий салют на горе, на которой высечены портреты-скульптуры президентов США — Джорджа Вашингтона, Авраама Линкольна, Теодора Рузвельта и Томаса Джефферсона.

До Трампа последним, кто выступал у горы Рашмор в День независимости, был Джордж Буш —старший. Это было в 1991 году. Теперь там выступил и действующий президент США,

«Этот памятник не будет никогда осквернен. Гора Рашмор будет стоять вечно. Эти герои никогда не будут опозорены. Их наследие никогда не будет уничтожено. Их достижения никогда не будут забыты. Гора Рашмор навсегда останется вечной данью нашим предкам и нашей свободе», — цитирует ТАСС Трампа.

А вот салют в последний раз у горы давали в 2009 году, после чего отказались от идеи из-за деревьев, окружающих Рашмор. Трамп впервые за 11 лет нарушил эту традицию.