Мир 04 января 2023, 00:12 Впервые за 100 лет в США не смогли с первого раза избрать спикера палаты представителей Выборы спикера Палаты представителей США впервые за 100 лет не обошлись одним туром Pxhere

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Палата представителей конгресса США не смогла с первого раза избрать спикера и теперь ей предстоит провести повторное голосование. Такая ситуация сложилась впервые за 100 лет, сообщило радио Sputnik.

Лидер республиканцев Кевин Маккарти не смог сразу набрать необходимые для победы 218 голосов. За него проголосовали только 203 конгрессмена. Он отстал от конкурента, демократа Хакима Джефриса, который набрал 212 голосов. Также, как уточнил Life.ru, на голосовании была представлена кандидатура еще одного представителя республиканской партии Эндрю Биггса.

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За историю палаты представителей США конгрессмены только 14 раз не смогли выбрать спикера в первом туре голосования. В последний раз такое произошло в 1923 году. В тот раз потребовалось провести девять туров голосования, чтобы выбрать спикера.

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Повторное голосование за спикера палаты представителей снова не определило победителя, отметил RT. Теперь будет проведено новое голосование. Выборы будут продолжаться до тех пор, пока один из кандидатов не наберет достаточное количество голосов.