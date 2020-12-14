Впервые в мире от коронавируса умер один из лидеров государств

Положительный результат на COVID-19 премьер-министр Эсватини получил в середине ноября. Болезнь проходила бессимптомно. В начале декабря его состояние резко ухудшилось, премьер-министра госпитализировали в больницу в соседней ЮАР. Там он провел две недели, потом скончался.

Дламини родился в центральной части Эсватини, носившей в то время название Свазиленд, в 1968 году. Его прадед, принц Малунге, был дядей самого долго правившего монарха страны, короля Собузы II.

Практически всю жизнь Дламини работал в банковской сфере. В октябре 2018 года король Мсвати III объявил, что Мандвуло Амброуз Дламини стал новым премьер-министром страны.

Ранее COVID-19 переболели президент США Дональд Трамп, президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава российского кабинета министров Михаил Мишустин.