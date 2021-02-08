Папа римский назначил женщину в синод епископов. Это произошло впервые в истории

Французская монахиня Натали Бекварт стала заместителем генерального секретаря синода. Папа римский Франциск впервые назначил женщину на подобный пост в Католической церкви.

По словам генсека синода кардинала Марио Грека, Бекварт будет иметь право голоса на ассамблеях. Ее назначение открыло возможность для других женщин участвовать в синоде епископов с правом голоса, пишет Vatican News.

Кроме назначения Бекварт, впервые в истории были выбраны сразу два помощника секретаря. Вместе с монахиней должность получил испанский священник-августинец Луис Марин де Сан Мартин. Грек подчеркнул, что эти назначения добавят новшества в структуру Генерального секретариата.

Натали Бекварт окончила Высшую коммерческую школу Парижа, а также парижский иезуитский центр Севр. Еще она училась в Высшей школе общественных наук и ходила в Бостонскую школу богословия и пастырского служения. В 1995 году Бекварт стала членом конгрегации Миссионерок Иисуса Христа. Спустя 10 лет принесла вечные обеты. Консультантом Генерального секретариата синода стала в 2019 году.