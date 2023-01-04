Мир 04 января 2023, 12:02 Впервые в истории США в Миссури казнили трансгендера-убийцу Обвиняемого в убийстве и изнасиловании трансгендера казнили в США Unsplash

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В США впервые в истории казнили трансгендера, обвиняемого в убийстве и изнасиловании своей бывшей возлюбленной, сообщила газета The Guardian. Преступника звали Эмбер Маклафлин.

Маклафлин ввели смертельную инъекцию вечером 3 января. Судьбу трансгендера решил губернатор штата Миссури Майк Парсон. Ему направили прошение о помиловании, но он отклонил просьбу.

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Авторами обращения были конгрессмены-демократы Кори Буш и Эмануэль Кливер. По их мнению, в судебном процессе по делу Маклафлин были недостатки. В частности, они указали на отсутствие доказательств психического здоровья подсудимого.

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Маклафлин признали виновным в преступлениях еще в 2003 году. Тогда он еще был мужчиной. Следствие установило, что он убил и изнасиловал 45-летнюю Беверли Гюнтер. Она состояла с ним в отношениях, но пара рассталась. Перед расправой Маклафлин преследовал ее. Преступник сменил пол, когда находился в заключении.

Помиловать трансгендера просили и ЛГБТ-активисты. Они указывали на то, что у Маклафлин было тяжелое и травматичное детство. Еще одним аргументом назвали проблемы с психическим здоровьем подсудимого.