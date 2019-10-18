Впервые в истории сразу две женщины вышли в открытый космос. Видео

Американские астронавты Кристина Кук и Джессика Меир впервые в истории одновременно вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС). Они заменят вышедший из строя внешний энергетический блок МКС.

Как сообщило NASA, в открытом космосе Кук и Меир пробудут около 5,5 часа.

Сломавшийся в конце прошлой недели энергоблок не влияет на безопасность экипажа или текущие лабораторные эксперименты.

Тем не менее его отсутствие в цепочке энергообеспечения станции не позволяет использовать дополнительную мощность.

В конце апреля 2019 года подобная неисправность элемента электропитания МКС была ликвидирована без участия астронавтов. Сломавшийся блок тогда заменили при помощи робототехники, которой управляли с Земли. В сложившейся ситуации необходим выход в открытый космос.

Кук покинула борт МКС уже в четвертый раз, а для Меир этот выход в открытый космос дебютный.