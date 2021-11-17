Впервые состоялись переговоры лидера КНР и президента Израиля

Впервые в истории председатель КНР Си Цзиньпин провел с президентом Израиля Ицхаком Герцогом телефонные переговоры. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу израильского президента.

Отмечается, что беседа глав государств прошла в позитивной и дружеской атмосфере. Они обсудили расширение двухстороннего сотрудничества и выразили надежду на развитие отношений в туристической, экономической и культурной сферах.

«Ицхак Герцог и Си Цзиньпин особо отметили историческое событие — первый в истории телефонный разговор глав государств Китая и Израиля», — добавили в пресс-службе.