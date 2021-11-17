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    17 ноября 2021, 20:24

    Впервые состоялись переговоры лидера КНР и президента Израиля

    Главы Китая и Израиля Си Цзиньпин и Ицхак Герцог провели телефонные переговоры

    Артур Блянихов

    Впервые в истории председатель КНР Си Цзиньпин провел с президентом Израиля Ицхаком Герцогом телефонные переговоры. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу израильского президента.

    Отмечается, что беседа глав государств прошла в позитивной и дружеской атмосфере. Они обсудили расширение двухстороннего сотрудничества и выразили надежду на развитие отношений в туристической, экономической и культурной сферах.

    «Ицхак Герцог и Си Цзиньпин особо отметили историческое событие — первый в истории телефонный разговор глав государств Китая и Израиля», — добавили в пресс-службе.