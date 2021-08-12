Впервые с июля 2020 года в столице Австралии объявили карантин из-за COVID-19

В австралийской столице Канберра могут ввести карантин. В городе зафиксировали впервые с июля прошлого года могут случай заражения коронавирусом.

«Решение ввести карантин было принято после подтверждения COVID-19 у человека в регионе. Кроме того, следы вируса были выявлены в пробах из сточных вод Австралийской столичной территории. Это самый серьезный риск для здоровья населения, с которым мы столкнулись на территории в этом году и, вероятно, за все время пандемии», — передал слова главы правительства региона Эндрю Барра News.com.au.

В регионе объявлен режим строгой изоляции с 17:00. Действует он с 12 августа. Во время карантина жители Канберры и окрестных населенных пунктов смогут покидать дом только для посещения работы или учебы, врача, кабинетов для вакцинации, физических упражнений на воздухе или покупки товаров первой необходимости.

Во время нового локдауна запрещена работа розничных магазинов, а кафе и рестораны могут работать только продавая еду на вынос. Школьники переходят на домашнее обучение, за исключением выпускников старших классов.

В последний раз случай заражения коронавирусом был зарегистрирован врачами Австралийской столичной территории 10 июля 2020 года.