«Впервые объяснили, что нет незыблемой ценности отношений». Политолог объяснил удивление ЕС от слов Лаврова

Политолог Евгений Сатановский поддержал главу МИД России Сергея Лаврова, который заявил, что страна готова к разрыву взаимоотношений с Евросоюзом в случае санкций, которые могут значительно навредить экономике.

Об этом сообщило ИА Nation News. Сатановский считает, что Лавров достаточно жестко высказался. Также, по его мнению, это заявление удивило Европу.

«Им впервые за невесть какое время объяснили, что никакой абсолютной, неоспоримой и незыблемой ценности в отношениях России с Евросоюзом», — написал эксперт.

Он уверен, что министр дал Евросоюзу понять, что Россия не позволит вмешиваться во внутренние дела страны.

Ранее Сатановский не согласился со словами заместителя главы Бюро международных отношений турецкой партии «Ватан» Сюлюка Хусейна Эрмана, который прокомментировал карту расширения территории страны за счет других государств. Эрман пояснил, что имелись в виду страны, на которые будет распространяться влияние Турции. Захватывать чужие территории страна не планирует. Сатановский уверен, что это не так, сообщило агентство Ura.ru.

«Люди открыто и честно заявляют о том, каковы у них планы и какую империю они будут строить», — считает он.