Мир 10 марта 2023, 16:02 Возврат к старому миропорядку после окончания украинского кризиса назвали невозможным Лавров: возврата к былому миропорядку после завершения событий на Украине быть не может РИА «Новости»

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Возвращение в старому миропорядку после завершения украинского кризиса быть не может. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью передаче «Большая игра» на Первом канале.

«Конечно, возврата к старому быть не может», — ответил он на соответствующий вопрос.

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Также министр отметил, что сейчас российская сторона не видит никакой возможности по проведению переговоры с Украиной из-за позиции киевского режима.

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«Мы не видим сейчас никакой возможности вести переговоры, но мы эту тему просто подчеркиваем перед лицом неутихающей волны заявлений, что вот „как плохо, что Россия не хочет переговоров“», — сказал Лавров.

Он напомнил слова директора Центрального разведывательного управления США Билл Бернса, который заявил, что не видит заинтересованности России в мирном урегулировании конфликта. Но в действительности сам президент Украины Владимир Зеленский не желает решить ситуацию. Он неоднократно говорил, что не сядет за стол с российским лидером Владимиром Путиным. Лавров задался вопросом, вспомнил ли хоть кто-нибудь о том, что Зеленский лично подписал указ о запрете переговоров.