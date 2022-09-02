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Возвращение «темных веков» увидели в Германии

Die Welt: жесткие меры по экономии энергии вернут Германию в «темные века»

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В Германии с 1 сентября вступили в силу новые, более жесткие меры по экономии энергии. Страна фактически вернулась в «темные века», заявило издание Die Welt.

Авторы вышедшего репортажа подчеркнули, что настроения в обществе царят подавленные.

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«Темные века буквально вернулись, а настроение у людей подавленное», — заявили в материале.

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Новые меры по экономии электроэнергии предполагают, что температура в офисах не должна превышать 19 градусов, коридоры отапливаться не будут, а использовать проточные водонагреватели можно только в том случае, если этого требуют нормы гигиены.

Двери в магазинах нужно будет закрывать и не держать световую рекламу включенной круглосуточно. Отключат и подсветку общественных зданий.

Немецкие власти провели переговоры с зарубежными партнерами, но пока так и не нашли замену российскому газу, заявил премьер-министр Баварии Маркус Зедер. Он отметил, что встречи с представителями Норвегии и Катара в этом вопросе не помогли.

Страны Запада начали вводить антироссийские санкции после начала спецоперации. Новые ограничения нанесли большой удар мировой экономике. Но больше других пострадали те государства, которые и вводили эти ограничения.

Германия

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