Варшава предложила оплатить возвращение мигрантов в Ирак

На польско-белорусской границе сейчас находятся около 10 тысяч беженцев из Ирака. Официальные лица Польши сейчас обсуждают с руководством арабской республики и других ближневосточных стран возможность их возвращения на родину.

Об этом «Польскому радио» заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий. Он назвал ситуацию с мигрантами крупнейшую за 30 лет попытку дестабилизировать ситуацию в Европе.

«Мы готовы в любой момент оплатить возвращение мигрантов в их страны», — заявил он. Моравецкий обвинил Минск в препятствовании возвращению на родину мигрантов.

Польский премьер пригрозил Белоруссии закрытием границ и признался, что Варшава готова ко всему.

«Готовы и к эскалации санкций, закрытию пограничных переходов, чтобы не было возможности транзитной перевозки грузов», — отметил он.

При этом на востоке Польши состоялись манифестации активисток группы «Матери на границе» из Варшавы, Вроцлава, Гданьска и Кракова. Они выразили свою солидарность с мигрантами и призвали власти обратить внимание на их бедственное положение.

«Сейчас мы требуем от польского правительства: пожалуйста, откройте гуманитарный коридор, пустите в лес, в закрытую зону, неправительственные организации и врачей», — заявляли участницы акции.

Сейчас белорусские пограничники переселили мигрантов в логистический центр, переоборудованный из складского терминала. Люди получили горячую еду, теплую одежду и предметы первой необходимости. Тем, кто сумел пробраться на территорию Польши помогают местные жители и волонтеры.