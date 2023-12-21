Мир 21 декабря 2023, 13:51 Возвращение Крыма назвали стратегической целью Украины Министр обороны Украины Умеров заявил об уверенности в возвращении Крыма РИА «Новости»

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Украина при поддержке западных партнеров вернет себе все потерянные территории, включая Крым. Об этом в интервью главному редактору немецкой газеты Bild Паулю Ронцхаймеру заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

В ходе беседы он напомнил, что родился в семье крымских татар, которую депортировали в Центральную Азию. Поэтому возвращение полуострова он считает главной задачей.

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«Наша стратегическая цель — вернуться к международно признанным границам. Мы в состоянии сделать это при поддержке партнеров», — заявил Умеров.

Министр обороны Украины добавил, что без средств радиоэлектронной борьбы, дронов, артиллерии и снарядов сделать это очень сложно, но сдаваться страна не намерена и готова сражаться до последнего.

В начале декабря Умеров в ходе выступления на конференции США заявил, что в 2024 году ВСУ перейдет к новой тактике, которая поможет убрать российских военных с территории Крыма.

План министра не встретил поддержки даже на Украине. Полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил, что вошедшие на территорию полуострова ВСУ столкнутся с масштабным партизанским движением из местных жителей. Оказать достойное противостояние вооруженному населению они не смогут.