05 января 2023, 12:01
Возвращение Крыма и Донбасса назвали нереалистичной задачей для Украины
Политолог Меллинг: задача возвращения Крыма и Донбасса стала нереальной для Украины
Возвращение Украиной Крыма и Донбасса под свою юрисдикцию является нереалистичной задачей. Об этом в статье для издания ZDF написал директор по исследованиям Германского совета по международным отношениям Кристиан Меллинг.
«Такая задача для украинского командования является нереальной. Крым сильно милитаризирован, полуостров де-факто находится в составе России с 2014 года. Точно такая же ситуация с возвращением Донбасса», — уверен он.
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По мнению политолога, украинскому командованию следует поставить себе локальные и менее амбициозные цели в конфликте с Россией.
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«Для правильного использования ресурсов ВСУ нужно пересмотреть собственные задачи», — отметил Меллинг.
Ранее бывший немецкий генерал НАТО Ханс-Лотар Домрезе предположил, что летом 2023 года Россия и Украина начнут мирный процесс, осознав невозможность продолжения боевых действий.
Он отметил, что сами переговоры потребуют присутствия посредников, а диалог растянется на длительный срок, писало Ura.ru.
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