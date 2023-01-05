Мир 05 января 2023, 12:01 Возвращение Крыма и Донбасса назвали нереалистичной задачей для Украины Политолог Меллинг: задача возвращения Крыма и Донбасса стала нереальной для Украины РИА «Новости»

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Возвращение Украиной Крыма и Донбасса под свою юрисдикцию является нереалистичной задачей. Об этом в статье для издания ZDF написал директор по исследованиям Германского совета по международным отношениям Кристиан Меллинг.

«Такая задача для украинского командования является нереальной. Крым сильно милитаризирован, полуостров де-факто находится в составе России с 2014 года. Точно такая же ситуация с возвращением Донбасса», — уверен он.

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По мнению политолога, украинскому командованию следует поставить себе локальные и менее амбициозные цели в конфликте с Россией.

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«Для правильного использования ресурсов ВСУ нужно пересмотреть собственные задачи», — отметил Меллинг.

Ранее бывший немецкий генерал НАТО Ханс-Лотар Домрезе предположил, что летом 2023 года Россия и Украина начнут мирный процесс, осознав невозможность продолжения боевых действий.

Он отметил, что сами переговоры потребуют присутствия посредников, а диалог растянется на длительный срок, писало Ura.ru.