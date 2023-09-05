Мир 05 сентября 2023, 15:18 Возвращение ядерного оружия США в Британию назвали шагом к эскалации Захарова: Россия выступила против возвращения ядерного оружия США в Британию Правительство США

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Россия будет воспринимать поставки американского ядерного оружия в Великобританию как шаг к эскалации. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, действия Белого дома приведут к обратному решению насущной задачи вывода всех ядерных вооружений США из стран Европы.

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«Напомню, там оно развернуто в рамках так называемых совместных ядерных миссий НАТО», — отметила Захарова.

Таким образом дипломат прокомментировала сообщения о возможном возвращении американского ЯО на территорию Великобритании, которые опубликовала Федерация американских ученых FAS (Federation of American Scientists).

Ранее глава сессии Генассамблеи ООН Чаба Кереши заявил, что мир никогда еще так близко не был от ядерной катастрофы. Он указал на растущие военные бюджеты стран и увеличение количество ЯО, которое он назвал «ужасающей ловушкой». По мнению Кереши, для предотвращения катастрофы мир должен запретить ядерные испытания.