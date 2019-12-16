Возвращение Фрусчанте. RHCP воссоединятся в старом составе

Red Hot Chili Peppers приняли решение воссоединиться со своим гитаристом Джоном Фрусчанте. До последнего времени его место в группе занимал Джош Клингхоффер. Знаменитый гитарист покинул команду 10 лет назад.

Фрусчанте покинул место в группе 10 лет назад. На позицию гитариста пришел его друг, Джош Клингхоффер. По мнению критиков, тот сделал звучание команды мягче, что не пошло на пользу общему звуку группы.

«Ребята отнеслись к моему решению с пониманием. Они всегда поддерживали меня во всех начинаниях», — рассказывал в 2008 году Фрусчанте о реакции своих коллег на его решение больше не играть в RHCP.

О возможном воссоединении группы рассказал ранее Flea, басист Red Hot Chili Peppers. Теперь известие о воссоединении команды в ее «звездном» составе опубликовано в официальном Instagram группы.