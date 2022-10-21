«Возвращайся на пляж». Британский экс-министр обратился к Джонсону после отставки Трасс | 360°

Мир 21 октября 2022, 05:26 «Возвращайся на пляж». Британский экс-министр обратился к Джонсону после отставки Трасс Экс-министр Британии Дэвис призвал Джонсон не бороться за пост премьера после ухода Трасс YouTube

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Экс-министр Великобритании по вопросу о Brexit Дэвид Дэвис призвал экс-премьера страны Бориса Джонсона продолжить свой отпуск и не принимать участие в выборах нового главы правительства после объявления Лиз Трасс о своем уходе. Об этом он заявил в эфире радио LBC.

«Честно говоря, я сказал бы, чтобы он возвращался на пляж. У нас есть по-настоящему большие технические экономические проблемы, которые требуют решения. Он не соответствует требованиям для этого», — высказался чиновник.

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По мнению Дэвиса, в текущих условиях Джонсону понадобится большая поддержка со стороны парламентариев. Однако он усомнился, что политик сможет ее получить.

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Британские СМИ сообщили, что Джонсон прервал отпуск на фоне новостей об отставке Трасс. Пока он не комментировал свои политические амбиции. Его сторонница Надин Доррис заверила журналистов — ответ о планах Джонсона они получат в ближайшее время.

Ранее российские политологи высказали мнение о том, кто может занять место Трасс. Вероятней всего, это будут Риши Сунак или бывший глава правительства Джонсон.