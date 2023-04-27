Мир 27 апреля 2023, 16:58 Возведение АЭС «Аккую» назвали успехом сотрудничества России и Турции Гендиректор Росатома Лихачев: Турция стала страной с мирными атомными технологиями РИА «Новости»

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Турция получила статус страны с мирными атомными технологиями после завоза ядерного топлива на атомную электростанцию «Аккую». Об этом в ходе торжественной церемонии заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Он подчеркнул, что наступления этого дня ждали очень долго.

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«Успеху стройки не помешали ни санкции, ни пандемия, это случилось благодаря руководству наших стран», — заявил Лихачев.

Генеральный директор Росатома отметил, что считает неоценимыми заслуги президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, которым приходилось в ручном режиме решать проблемы.

Он добавил, что сроки работы АЭС составят более 100 лет. Она обеспечит экологически чистой энергией сразу несколько поколений жителей Турции.

Проходящая церемония посвящена доставке в страну ядерного топлива для размещения в хранилище первой атомной электростанции Турции «Аккую». В строительстве объекта принимали участие российские специалисты. После завершения строительства всех четырех блоков объемы выработки станции покроют 10% всех энергетических потребностей Турции.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси уже назвал турецкую АЭС самой безопасной в мире. Он подчеркнул, что всю работу проводили в соответствии с мировыми стандартами.