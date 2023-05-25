Мир 25 мая 2023, 17:35 Возрождение нацизма и неоколониализма назвали мировой угрозой Патрушев: участники конференции по безопасности признали опасность нацизма для мира РИА «Новости»

Читать 360tv в

Принимавшие участие в конференции по безопасности высокопоставленные представители различных стран подтвердили серьезность угрозы для всего мира возрождения нацизма и неоколониализма. Об этом в беседе с ТАСС заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Серьезной проблемой безопасности человечества названы попытки возрождения в целом ряде государств нацизма и фашизма, а также политики неоколониализма», — заявил он.

Темой прошедшего заседания стали вопросы международной повестки. Для участия в организованной Совбезом России конференции прибыли представители разных стран, курирующих вопросы национальной безопасности.

В их числе руководители силовых структур, специальных служб, советники и помощники глав государств, а также вице-премьеры.

В ходе заседания они уделили особое внимание формированию единой системы кибербезопасности для общего взаимодействия по поиску и ликвидации угроз для компьютерных систем.