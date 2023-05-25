25 мая 2023, 17:35
Возрождение нацизма и неоколониализма назвали мировой угрозой
Патрушев: участники конференции по безопасности признали опасность нацизма для мира
Принимавшие участие в конференции по безопасности высокопоставленные представители различных стран подтвердили серьезность угрозы для всего мира возрождения нацизма и неоколониализма. Об этом в беседе с ТАСС заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
«Серьезной проблемой безопасности человечества названы попытки возрождения в целом ряде государств нацизма и фашизма, а также политики неоколониализма», — заявил он.
Темой прошедшего заседания стали вопросы международной повестки. Для участия в организованной Совбезом России конференции прибыли представители разных стран, курирующих вопросы национальной безопасности.
В их числе руководители силовых структур, специальных служб, советники и помощники глав государств, а также вице-премьеры.
В ходе заседания они уделили особое внимание формированию единой системы кибербезопасности для общего взаимодействия по поиску и ликвидации угроз для компьютерных систем.
Совет безопасности РФ
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