Мир 20 февраля 2024, 11:02 Возросший рейтинг Путина связали с разногласиями Запада по Украине Foreign Policy: Путин укрепил свои позиции на фоне разногласий ЕС по Украине Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Читать 360tv в

Российский лидер Владимир Путин укрепил свои позиции на фоне разногласий Запада по украинскому вопросу. Такое мнение выразил профессор Национального университета Сингапура Си Раджа Мохан в беседе с Foreign Policy.

Он отметил, что разногласия особо остро ощущаются не только внутри США, но и между Штатами и их европейскими союзниками. А также между всеми частями Европы. При этом все разногласия сильно контрастируют с очевидным единством в самой России.

Реклама

По словам профессора, такая ситуация сложилась на фоне отсутствия военных успехов Вооруженных сил Украины в прошлом году.

«Эти разногласия могут быть неожиданными, но в них нет ничего удивительного. Все крупные войны оказывают мощное влияние на внутреннюю политику вовлеченных стран», — подчеркнул он.

Мохан добавил, что на Западе пока нет общего мнения о том, как должен продолжаться конфликт и какие могут быть условия мира.

А президенту Украины Владимиру Зеленскому предрекли отставку. По мнению журналистов китайского издания Asia Times, позиции главы республики сильно пошатнуло поражение ВСУ в Авдеевке.