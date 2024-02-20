20 февраля 2024, 11:02
Возросший рейтинг Путина связали с разногласиями Запада по Украине
Foreign Policy: Путин укрепил свои позиции на фоне разногласий ЕС по Украине
Российский лидер Владимир Путин укрепил свои позиции на фоне разногласий Запада по украинскому вопросу. Такое мнение выразил профессор Национального университета Сингапура Си Раджа Мохан в беседе с Foreign Policy.
Он отметил, что разногласия особо остро ощущаются не только внутри США, но и между Штатами и их европейскими союзниками. А также между всеми частями Европы. При этом все разногласия сильно контрастируют с очевидным единством в самой России.
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По словам профессора, такая ситуация сложилась на фоне отсутствия военных успехов Вооруженных сил Украины в прошлом году.
«Эти разногласия могут быть неожиданными, но в них нет ничего удивительного. Все крупные войны оказывают мощное влияние на внутреннюю политику вовлеченных стран», — подчеркнул он.
Мохан добавил, что на Западе пока нет общего мнения о том, как должен продолжаться конфликт и какие могут быть условия мира.
А президенту Украины Владимиру Зеленскому предрекли отставку. По мнению журналистов китайского издания Asia Times, позиции главы республики сильно пошатнуло поражение ВСУ в Авдеевке.
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