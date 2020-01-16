Возраст для призывников уменьшили на Украине

По информации «Газеты.ru», до текущего года в украинскую армию призывали тех, кто достиг 20 лет. Призывной возраст в Незалежной заканчивается в 27 лет.

«Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, которые не достигли 27-летнего возраста и не имеют права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу», — отмечается в указе.

Ранее порядок призыва в армию изменили в Китае. Теперь к военнообязанным будут обращаться два раза в год вместо одного.