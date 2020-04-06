Возобновлены авиарейсы для вывоза россиян из других стран

Россия 6 апреля возобновила авиарейсы для вывоза своих граждан из других стран. Первые два самолета вылетят по маршрутам Бишкек (Киргизия) — Екатеринбург и Дакка (Бангладеш) — Нижний Новгород.

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на координационный Совет при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом. Там посоветовали информацию о следующих рейсах искать на сайте «Стопкоронавирус.рф» и портале госуслуг.

Читатели «360» из нескольких стран сообщили, что в связи с их эвакуацией активизировались мошенники, которые рассылают им смс-сообщения от имени государственного портала.

«Внимание: Началось формирование списков российских граждан на авиарейсы в РФ. Отправьте SMS на короткий номер 2152, указав ближайший к Вашему местонахождению город с международным аэропортом», — говорится в тексте.

Подобные сообщения получали наши соотечественники, находящиеся в ЮАР и Индии. В российском консульстве сообщили, что реагировать на подобные сообщения не надо, так как номера телефонов, с которых приходят смс, к госуслугам никакого отношения не имеют.

Всего в ЮАР сейчас находится около 150 человек. У многих из них возникли проблемы с жильем.

Ранее авиарейсы для возвращения россиян были приостановлены на два дня для составления общих списков.