Возобновление авиасообщения с Россией поддержали в Египте

Глава профсоюза туристических гидов провинции Красное море Башар Абу Талеб поддержал возобновление перелетов между Россией и египетскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх. Он уверен, что это хороший знак для туриндустрии Египта. Об этом сообщило РИА «Новости».

Авиасообщение возобновится 9 августа. По каждому маршруту самолеты будут летать около пяти раз в неделю. В дальнейшем возможно увеличение их количества.

«Это многообещающее начало», — прокомментировал Абу Талеб.

Он отметил, что некоторые отели Хургады полностью готовы к приезду туристов. Также он выразил уверенность, что поток туристов постепенно вырастет до прежних масштабов, а туристический сезон будет длиться круглый год.

Ранее глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа выразил мнение, что властям необходимо снова объявить строгие ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости ковидом. Он призвал всех жителей страны немедленно пройти вакцинацию, если они этого еще не сделали. Согласно данным Минздрава, 23 июля медики зафиксировали 11094 новых случая заражения коронавирусом.