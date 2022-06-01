Возобновились обстрелы на границе Азербайджана и Армении

Армянские войска обстреляли позиции азербайджанской армии. Огонь велся с вечера 31 мая в ночь на 1 июня, сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Подразделения армянских вооруженных сил атаковали соседей с позиций в районе населенных пунктов Мюсюрскенд Товузгалинского района и Йухары Шорджа Басаркечярского района. Они произвели огонь из стрелкового оружия по позициям армии в направлении населенных пунктов Агдам Товузского района и Зяйлик Кяльбаджарского района.

«Подразделениями нашей армии были приняты адекватные ответные меры», — заявили в министерстве.

Военное положение ввели в Нагорном Карабахе в марте. Спустя два месяца на встрече в Брюсселе президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Европейского совета Шарль Мишель договорились о демилитаризации границы. Президент России Владимир Путин 31 мая обсудил с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым договоренности с Арменией по стабилизации ситуации в регионе, налаживании мирной жизни, транспортных и экономических связей.