Показ Первого Балтийского канала возобновили в Латвии

Крупнейший латвийский оператор Tet возобновил трансляцию Первого Балтийского канала. Об этом сообщила представитель кабельного оператора страны Ласма Трофимова.

«Tet в четверг возобновил трансляцию Первого Балтийского канала. Договоренность достигнута не с посредником, компанией Tem lv, как было раньше, а с самими создателями канала — компанией Pirmais Baltijas kanāls», — привело слова Трофимовой РИА «Новости».

Первый Балтийский телеканал является ретранслятором российского Первого канала. Показ канала прекратился в Латвии 1 февраля. Кроме того, Tet перестал транслировать такие телеканалы, как «НТВ Мир», «РЕН ТВ Балтия», «Кинокомедия» и «Кинокомикс». Причина была в подозрении в нарушении режима санкций Евросоюза. Также был не решен вопрос с правами на представление интересов телеканалов на территории Латвии.

Ранее власти стран прибалтийского региона неоднократно пытались помещать работе российских СМИ. В МИД России заявляли о явных признаках скоординированной линии действий этих государств.