Возникшая на мексиканской ферме воронка продолжает разрастаться

В Мексике на одной из ферм продолжает расти воронка, которая образовалась в конце мая. Об этом сообщило ОТР.

Глубина воронки составляет около 15 метров, а ее диаметр превышает 125 метров. Военным пришлось выставить вокруг ямы ограждения, чтобы не подпускать к краю местных жителей.

По мнению специалистов, воронка образовалась в результате бесконтрольной добычи грунтовых вод. Другая версия — в районе фермы проходит подземная река, и землю могло вымыть по естественным причинам.