13 августа 2023, 03:58
«Возникнет раскол». В отношениях Польши и Украины воцарилось напряжение
Украинский экс-министр Милованов: между Киевом и Варшавой возможен раскол
В непростых отношениях Польши и Украины вероятны ошибки, которые могут обернуться расколом. Об этом сообщил экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в беседе с изданием Washingon Post.
По его словам, сложившаяся ситуация вызывает тревогу, потому что история взаимодействия Киева и Варшавы «не предопределена».
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«Действия отдельных лиц, особенно политических лидеров, имеют большое значение, и я думаю, что ошибки возможны, и если их допустят, то между Польшей и Украиной возникнет раскол», — заявил Милованов.
В материале сообщили, что напряженная атмосфера в двусторонних отношениях указывает на истощение и усталость от украинского конфликта. У высокопоставленных лиц «расшатанные нервы».
Ранее польский журналист Ян Матковский назвал поведение украинских властей откровенным хамством. Он объяснил, что руководство Украины эксплуатирует людей и держит высокий уровень коррупции в стране.
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