Мир 13 августа 2023, 03:58 «Возникнет раскол». В отношениях Польши и Украины воцарилось напряжение Украинский экс-министр Милованов: между Киевом и Варшавой возможен раскол Pxhere

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В непростых отношениях Польши и Украины вероятны ошибки, которые могут обернуться расколом. Об этом сообщил экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в беседе с изданием Washingon Post.

По его словам, сложившаяся ситуация вызывает тревогу, потому что история взаимодействия Киева и Варшавы «не предопределена».

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«Действия отдельных лиц, особенно политических лидеров, имеют большое значение, и я думаю, что ошибки возможны, и если их допустят, то между Польшей и Украиной возникнет раскол», — заявил Милованов.

В материале сообщили, что напряженная атмосфера в двусторонних отношениях указывает на истощение и усталость от украинского конфликта. У высокопоставленных лиц «расшатанные нервы».

Ранее польский журналист Ян Матковский назвал поведение украинских властей откровенным хамством. Он объяснил, что руководство Украины эксплуатирует людей и держит высокий уровень коррупции в стране.