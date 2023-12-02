02 декабря 2023, 17:42
Возникла одна проблема. Зеленский не допустит Залужного до президентских выборов
«Страна.ua»: Зеленский не допустит участия Залужного в выборах президента
Владимир Зеленский не допустит участия в выборах президента Украины главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в политических кругах.
По его данным, глава государства хотел бы провести голосование, но он не объявит его по одной причине.
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«Возникла одна проблема — Залужный. Пока она не будет решена, выборы не объявят», — заявил источник.
Он добавил, что сначала офис Зеленского намерен добиться гарантий того, что Залужный не станет выдвигать свою кандидатуру на возможных выборах. В противном случае власти попытаются уволить главкома.
«Причем не просто так, а с максимальной дискредитацией», — заявил собеседник издания.
Депутаты Верховной рады ранее утвердили декларацию о недопустимости голосования в условиях военного положения. Сам Зеленский заявил о готовности провести выборы, но, по его словам, большинство украинцев этого не хотят.
Супруга украинского лидера Елена выступила против его переизбрания на новый срок. Она подчеркнула, что это невозможно.
Владимир Зеленский
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