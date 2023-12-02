Мир 02 декабря 2023, 17:42 Возникла одна проблема. Зеленский не допустит Залужного до президентских выборов «Страна.ua»: Зеленский не допустит участия Залужного в выборах президента Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/globallookpress

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Владимир Зеленский не допустит участия в выборах президента Украины главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в политических кругах.

По его данным, глава государства хотел бы провести голосование, но он не объявит его по одной причине.

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«Возникла одна проблема — Залужный. Пока она не будет решена, выборы не объявят», — заявил источник.

Он добавил, что сначала офис Зеленского намерен добиться гарантий того, что Залужный не станет выдвигать свою кандидатуру на возможных выборах. В противном случае власти попытаются уволить главкома.

«Причем не просто так, а с максимальной дискредитацией», — заявил собеседник издания.

Депутаты Верховной рады ранее утвердили декларацию о недопустимости голосования в условиях военного положения. Сам Зеленский заявил о готовности провести выборы, но, по его словам, большинство украинцев этого не хотят.

Супруга украинского лидера Елена выступила против его переизбрания на новый срок. Она подчеркнула, что это невозможно.