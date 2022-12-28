Мир 28 декабря 2022, 09:16 «Возмутительно». Немцы раскритиковали депутата, призвавшего к поставкам танков на Украину Читатели BR24 раскритиковали депутата Штрак-Циммерман за призыв к поставкам танков Украине Unsplash

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Читатели немецкого портала BR24 раскритиковали главу оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман, которая призвала срочно отправить танки на Украину. Депутат заявила, что «устала от оправданий» канцлела ФРГ Олафа Шольца в вопросе этих поставок. Немцы сочли позицию Штрак-Циммерман «возмутительной» и встали на сторону Шольца.

Один из пользователей в комментариях к материалу на эту тему признался, что рад осторожности канцлера, поскольку у немцев «нет никаких причин действовать опрометчиво».

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«Требования, выдвинутые госпожой Штрак-Циммерман публично в прессе, я нахожу возмутительными и не помогающими делу. Это чистое самовыражение», — добавил читатель.

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Еще один комментатор уличил депутата в «разжигании войны» и напомнил, что Германия часто выступала дипломатическим посредником в различных конфликтах.

Третий пользователь высказался особенно жестко — призвал лишить Штрак-Циммерман депутатской неприкосновенности и «заключить в одиночную камеру», прежде чем ее слова нанесут ущерб.

Четвертый отметил, что у каждого пацифиста «волосы на затылке встают дыбом» от слов депутата.