Мир 15 марта 2023, 20:38 Возмущенным упавшим дроном американцам напомнили о сбитом китайском зонде Читатели The Times увидели агрессию в появлении беспилотника США около Крыма РИА «Новости»

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Версия командования Вооруженных сил США, что российский истребитель крылом задел пропеллер беспилотника MQ-9 Reaper над Черным морем, не выдерживает никакой критики. Такое поведение в воздухе несло риски для российского пилота. Об этом в комментариях к статье британской газеты The Times написали читатели издания. Обобщенную выдержку из заявлений привело «ИноСМИ».

Один из комментаторов напомнил, что американские военные ракетами сбили в небе китайский погодный зонд. Поэтому поведение Вооруженных сил России не должно их удивлять.

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«Нельзя, чтобы американский беспилотник вел наблюдение и собирал разведывательные данные, чтобы потом передавать их Украине», — добавил читатель.

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Дрон находился у границы России, а значит, стал законной мишенью, отметил еще один автор комментария.

«Шпионаж за Крымом — это вмешательство в чужие дела. Фактически очередной акт агрессии со стороны США», — подчеркнули пользователи.

Один из них обратил внимание, что обе стороны не предъявили друг другу обвинений в применении оружия.

«Но факт появления американского дрона у границы России является нарушением всех международных протоколов», — написал читатель.

По данным Минобороны России, беспилотник-разведчик MQ-9 Reaper США упал в Черное море в результате резкого маневра. В ведомстве опровергли заявления американских коллег, что причиной крушения якобы стал поврежденный истребителем Су-27 пропеллер.

В министерстве подчеркнули, что экипажи военных самолетов не применяли оружие, а также не вступали в контакт с дроном. Отдельно в ведомстве отметили, что беспилотник нарушил установленные на время спецоперации воздушные границы.