Возможный сценарий Третьей мировой войны предсказали в США

Если начнется Третья мировая война, боевые действия будут проходить не только на суше, море и в воздухе, но и в космосе и киберпространстве. Об этом заявил профессор по вопросам национальной безопасности Военно-морского колледжа США подполковник Уильям Адлер на страницах журнала The National Interest.

«В любой будущей войне противники вроде Китая, России и даже Северной Кореи подвергнут нападению внутренние территории США. Эти атаки включат в себя использование киберэлектромагнитного спектра», — приводит слова Адлера Ura.ru.

Профессор подчеркнул, что Третья мировая война нарушит работу коммуникационных, финансовых и транспортных сетей, а уровень потерь будет не меньше, чем во время Второй мировой войны.

Ранее польские СМИ написали о начале войны РФ с НАТО и опубликовали возможный сценарий, по которому Россия нападет на Европу. Его разработали эксперты в Соединенных Штатах. Сначала Москва якобы ударит по Таллину и направит свои танки дальше на Запад. НАТО в этой ситуации не сможет защитить европейские страны.