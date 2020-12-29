facebook_pixel
    29 декабря 2020, 11:57

    Возможный шпионаж со стороны китайских студентов обеспокоил депутата Европарламента

    Артур Блянихов

    Депутат Европарламента Филип Де Ман направил в адрес Еврокомиссии запрос, в котором выразил обеспокоенность в связи с возможным шпионажем со стороны китайских студентов в европейских вузах. Об этом сообщил RT.

    Парламентарий заметил, что в университетах Европы высшее образование получает большое количество студентов из Китая. Он предположил, что китайские граждане могут шпионить в пользу КНР, добывая разнообразную информацию, в частности научную.

    «Существует ли у комиссии обеспокоенность в отношении китайских студентов по поводу шпионской деятельности в широком понимании (внедрение и вербовка, хищение знаний в научно-технической сфере, оказание влияния и тому подобное)?» — задался вопросом Де Ман.