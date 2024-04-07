Мир 07 апреля 2024, 19:06 Возможный роспуск НАТО назвали ударом по Западу Аналитик Дени: роспуск НАТО негативно отразится на Западе Capt. Tobias Cukale/Keystone Press Agency / Global Look Press

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НАТО в ближайшее время может исчезнуть, и это серьезно повлияет на ситуацию с безопасностью в Европе. Об этом словацкой газете Pravda заявил военный аналитик из Института стратегических исследований Военного колледжа армии США Джон Дени.

Эксперт допустил возможность «коренных перемен» после избрания нового президента США. Он предположил, что Североатлантический альянс, который существует уже на протяжении 75 лет, могут распустить.

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«Для альянса и для европейской безопасности это очень плохо», — подчеркнул аналитик.

Дени добавил, что исчезновение НАТО станет «крайне негативным сценарием» для Белого дома.

Ранее архив национальной безопасности США обнародовал стенограммы 1992 года, в том числе переговоры генсека НАТО Манфреда Вернера с председателем Верховного Совета РСФСР Русланом Хасбулатовым.

Руководитель альянса тогда сообщил, что блок не будет вмешиваться во внутренние дела России и стран СНГ. Вернер также рассказал Хасбулатову, что НАТО планирует наладить отношения с российской стороной.