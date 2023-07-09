Мир 09 июля 2023, 05:55 Возможных жертв переданных Киеву кассетных боеприпасов назвали в Европе Депутат ЕП Уоллес: украинцы сильнее всего пострадают от поставок кассетных бомб Киеву РИА «Новости»

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Возможных жертв переданных Киеву кассетных боеприпасов назвал депутат Европарламента Мик Уоллес. В первую очередь ими станут мирные украинцы, написал он в Twitter.

«Отправка большего количества кассетных бомб Украине принесет больше страданий украинцам, чем кому-либо еще», — написал Уоллес.

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Он призвал ООН вмешаться в ситуацию, чтобы «остановить это безумие».

Ранее депутат бундестага от СДПГ Ральф Стенгер также высказался против поставок киевскому режиму кассетных боеприпасов. Политик отметил, что их применение неизбежно приведет к гибели мирных жителей. Мнение Стенгера не понравилось заместителю главы министерства иностранных дел Украины Андрею Мельнику. Свое недовольство он высказал в оскорбительной форме.

США намерены передать Украине кассетные боеприпасы в рамках нового пакета военной помощи. Как объяснял это решение американский лидер Джо Байден, оно мотивировано тем, что и у Украины, и у США заканчивались обычные снаряды. Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в разговоре с «360» также отметил, что за это решение Украина заплатит жизнью собственных людей.