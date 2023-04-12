Мир 12 апреля 2023, 03:47 Возможные сроки начала контрнаступления ВСУ назвали на Украине Премьер-министр Украины Шмыгаль: контрнаступление ВСУ может начаться летом РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины могут начать контрнаступление уже летом. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в интервью The Hill.

По его словам, Запад не оказывает давления на киевский режим по поводу проведения контрнаступления, поскольку там понимают всю важность полноценной подготовки украинских солдат.

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Премьер-министр прокомментировал информацию по поводу утечки секретных материалов Пентагона, в которых содержались «пессимистичные оценки США истощающихся боеприпасов ПВО Украины».

«Мы неоднократно доказывали, что можем начать контрнаступление. Мы просим наших международных партнеров о танках, боеприпасах, самолетах и бронетехники», — сказал Шмыгаль.

Украинский премьер-министр готовится принять участие в весеннем заседании Международного валютно-финансового комитета и совместного комитета по развитию МВФ и Всемирного банка для того, чтобы добиться большей экономической помощи для своей страны.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины заверил, что утечка разведданных США не скажется на планах по контрнаступлению ВСУ.