Возможные случаи «омикрон»-штамма выявили во Франции

«Омикрон»-штамм, возможно, дошел до Франции, восемь предварительных случаев выявлено специалистами. Сейчас этот вопрос подлежит тщательной проверке.

Во Франции силами Минздрава республики выявили восемь случаев возможного заражения новым штаммом коронавируса «омикрон». В данный момент идет дополнительная проверка положительных тестов на его наличие.

До этого глава ведомства Оливье Веран допустил, что в стране уже появились носители нового штамма и выявление таких случаев является вопросом времени.

Ранее сообщалось, что несколько россиян не смогли вернуться домой из Южной Африки. После обнаружения там нового штамма коронавируса «омикрон» все вылеты из страны были отменены. Авиалинии ничего не предлагают, кроме возврата денег за билеты.

По словам одного из пострадавших, в стране сейчас находятся около 486 россиян, желающих вернуться домой. Все они контактируют между собой через Telegram-канал, стараются помогать с поисками жилья, денег и билетов. В целом все потеряны и не знают, что им делать.