Мир 29 декабря 2022, 11:18 Возможные риски для Британии в связи с поставками дальнобойного оружия Украине озвучили в палате общин

Читать 360tv в

Член британской палаты общин Дэмиен Мур обратился к главе Минобороны Великобритании Бену Уоллесу и выразил обеспокоенность по поводу риска эскалации ситуации на Украине в случае поставок Киеву оружия дальнего радиуса действия. Об этом написал RT.

«Какое другое оружие и помощь министерство могло бы предоставить Украине в качестве альтернативы?» — спросил Мур у Уоллеса.

Реклама

По словам младшего министра по делам вооруженных сил Великобритании Джеймса Хиппи, власти Британии продолжат поддерживать Украину, чтобы помочь ей защитить свою территорию.

Реклама

Ранее СМИ сообщали, что Министерство обороны Великобритании передаст Украине высокоточные ракеты Brimstone-2.

Авторы: