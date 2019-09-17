Возможные поставки российских ЗРК Эр-Рияду назвали ударом по США

Трамп допустил войну из-за атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии Подробнее

Доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве России Геворг Мирзаян рассказал, что сейчас саудовские объекты защищают американские противовоздушные системы. Однако они устарели. У России между тем есть успешный опыт защиты от дронов на базе в Хмеймим в Сирии.

Если Эр-Рияд согласится приобрести у России системы С-300 или С-400, это станет настоящим ударом для американских производителей оружия, считает эксперт.

«Если Саудовская Аравия выберет российские системы С-300 или С-400, это будет еще больший удар по авторитету американских производителей оружия, чем покупка аналогичных систем Турцией… Однако то, что произошло, — это „11 сентября“ нефтяного мира. Оно показало, что все нефтяные объекты уязвимы для атаки „копеечными“ средствами», — заявил Мирзаян.

В ночь на 14 сентября дроны атаковали два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии. В результате загорелись крупнейшие предприятия национальной нефтяной компании страны Saudi Aramco. На фоне этого Путин предложил Саудовской Аравии приобрести российские ЗРК С-400 или С-300.