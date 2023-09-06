Мир 06 сентября 2023, 16:25 Возможные обломки беспилотника обнаружили в Румынии Минобороны Румынии: в стране нашли обломки, которые могут быть частями дронов Pxhere

Читать 360tv в

Обломки, которые могут быть частями беспилотников, обнаружили на территории Румынии. Об этом заявил глава Минобороны страны Анджел Тылвар в эфире телеканала Antena 3.

«Я подтверждаю, что на этой территории (на границе Румынии и Украины через Дунай — прим. ред.) были найдены части, которые могут быть от дрона», — сообщил он.

Реклама

Министр добавил, что нет никаких доказательств того, что эти предметы могут представлять опасность. Тылвар добавил, что собирается лично посетить прибрежные города, распложенные неподалеку от границы с Украиной, и заверить жителей, что им ничто не угрожает.

Официальный представитель румынского Минобороны Константин Спыну сообщил агентству Agerpres, что власти выясняют происхождение обломков, и призвал не проводить четкую параллель между их обнаружением и атаками ВС России на цели на Украине на границе с Румынией. По данным агентства, найти удалось всего один обломок — возможно, старый. Он находился в воде.