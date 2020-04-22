Возможные издевательства над детьми на съемках фильма «Дау» будут расследовать
Возможными издевательствами над детьми во время съемок фильма «Дау.Дегенерация» заинтересовался детский омбудсмен Николай Кулеба. По данному факту украинская полиция проведет расследование. Об этом сообщил сайт «Газета.ru» со ссылкой на сайт lb.ua.
По словам правозащитника, «ребенок, игравший сына главных героев, был сиротой — его использовали для съемок, он пожил в „семье“ и его вернули обратно в интернат, когда съемки завершились». Омбудсмен обратился в полицию, чтобы провести расследование этого инцидента.