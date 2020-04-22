Возможные издевательства над детьми на съемках фильма «Дау» будут расследовать

По словам правозащитника, «ребенок, игравший сына главных героев, был сиротой — его использовали для съемок, он пожил в „семье“ и его вернули обратно в интернат, когда съемки завершились». Омбудсмен обратился в полицию, чтобы провести расследование этого инцидента.