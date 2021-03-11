Возможную секретную клинику Гитлера нашли на Канарах

На Канарских островах обнаружили виллу, в которой, предположительно, предводитель немецких нацистов Адольф Гитлер сделал себе пластическую операцию, а затем якобы скрывался в Южной Америке. Об этом сообщило издание The Sun.

Вилла Casa Winter расположена на скале южной оконечности Фуэртевентуры, второго по величине острова Канарского архипелага. Исследователи обнаружили внутри здания с башней помещения, отделанные плиткой, похожие на операционную и крематорий.

Конспирологи выдвинули теорию, что в конце апреля 1945 года Гитлер инсценировал свое самоубийство и был вывезен на Канары. Согласно легенде, лидер нацистов приехал на виллу со своим секретарем Мартином Борманом и врачом Йозефом Менгеле, который проводил медицинские эксперименты на узниках Освенцима. На вилле хирурги изменили им внешность, и нацисты скрылись в Аргентине и Бразилии.

Немецкий инженер Густав Винтер, построивший поместье, отрицал слухи, что этот проект курировали нацисты. Он говорил, что дом построили уже после окончания войны. Исследователь Алекс Пир заявил журналистам, что Винтер был связан с гитлеровцами, но строил поместье для своей семьи, а отделанная плиткой комната на самом деле кухня.

Вандалы в Нидерландах ранее пририсовали усы Гитлера на предвыборных плакатах с изображением премьер-министра страны Марка Рютте.